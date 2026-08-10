Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã tỉnh Gia Lai ngày 10/08/2026
Trong 6 giờ tới, tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc tại các khu vực như Ia Nan, Ia O, Chư Prông ngày 10/08/2026.
Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, sông suối nhỏ. Người dân tại các địa phương trong vùng cảnh báo cần đề phòng biến động thời tiết nguy hiểm.
Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai
Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo đặc biệt tập trung tại các khu vực sau thuộc tỉnh Gia Lai:
- Ia Nan
- Ia O
- Ia Pnôn
- Bàu Cạn
- Chư Prông
- Đức Cơ
- Gào
- Ia Grai
- Ia Hrung
- Ia Krêl
- Ia Púch
Tác động và khuyến cáo an toàn
Mưa lớn kết hợp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình hạ tầng dân sinh.
Khuyến cáo ứng phó:
- Người dân trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi thông tin thời tiết, hạn chế di chuyển qua các khu vực sườn dốc dốc đứng, sông suối nhỏ.
- Chủ động di dời khỏi các khu vực có dấu hiệu sạt lở, sụt lún hoặc ngập sâu.
- Chính quyền địa phương cần sẵn sàng các phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.