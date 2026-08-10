Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã tỉnh Gia Lai ngày 10/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc tại các khu vực như Ia Nan, Ia O, Chư Prông ngày 10/08/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Gia Lai đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, sông suối nhỏ. Người dân tại các địa phương trong vùng cảnh báo cần đề phòng biến động thời tiết nguy hiểm.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên khu vực tỉnh Gia Lai.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo đặc biệt tập trung tại các khu vực sau thuộc tỉnh Gia Lai:

Ia Nan

Ia O

Ia Pnôn

Bàu Cạn

Chư Prông

Đức Cơ

Gào

Ia Grai

Ia Hrung

Ia Krêl

Ia Púch

Tác động và khuyến cáo an toàn

Mưa lớn kết hợp nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình hạ tầng dân sinh.

Khuyến cáo ứng phó: