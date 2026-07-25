Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026

    Tuệ Nhân25/07/2026 04:45

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

    Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Mối đe dọa thiên tai tập trung chủ yếu tại khu vực các sườn dốc và vùng ven suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ

    Các khu vực cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở

    Các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới bao gồm:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Cao Bằng

    Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; đồng thời có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

    Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường trên sườn dốc, khe suối; chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm và tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO