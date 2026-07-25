Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực Bắc Bộ ngày 25/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Mối đe dọa thiên tai tập trung chủ yếu tại khu vực các sườn dốc và vùng ven suối nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ

Các khu vực cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở

Các địa phương có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ trong 6 giờ tới bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; đồng thời có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo: Người dân tại các khu vực được cảnh báo cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường trên sườn dốc, khe suối; chủ động di dời khỏi vùng nguy hiểm và tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối nhỏ khi có dòng chảy xiết.