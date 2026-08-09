Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai và Quảng Trị ngày 09/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, sông suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai và Quảng Trị.

Trong 6 giờ tới, cơ quan khí tượng phát tín hiệu cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai và Quảng Trị.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ trên khu vực tỉnh Lào Cai và Quảng Trị.

Danh sách các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Cơ quan chuyên môn đã đưa ra danh sách các khu vực trọng điểm cần đặc biệt chú ý theo dõi bao gồm:

Tỉnh Lào Cai: Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Cốc Lầu, Lùng Phình, Nghĩa Đô, Phong Hải, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Thượng Hà, Xuân Hòa, Xuân Quang.

Bắc Hà, Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên, Cao Sơn, Cốc Lầu, Lùng Phình, Nghĩa Đô, Phong Hải, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Thượng Hà, Xuân Hòa, Xuân Quang. Tỉnh Quảng Trị: A Dơi, Hướng Phùng, Khe Sanh, Lao Bảo, Lìa, Tân Lập.

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra tác động rất nghiêm trọng đến môi trường, đe dọa tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Bên cạnh đó, thiên tai có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực nằm trong danh sách cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn: