Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 9 tỉnh. Người dân khu vực độ dốc cao cần chủ động ứng phó.

Trong 6 giờ tới (tính từ ngày 06/08/2026), khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất được cảnh báo có thể diễn ra tại các khu vực đồi núi, sườn dốc và các khe suối nhỏ thuộc 9 tỉnh trọng điểm sau:

Khu vực Tây Bắc: Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Lai Châu, Điện Biên, Sơn La. Khu vực Đông Bắc và Trung du: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh.

Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh. Khu vực Bắc Trung Bộ: Thanh Hóa.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Các đợt lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực, làm hư hỏng công trình giao thông, nhà ở và uy hiếp tính mạng của người dân sinh sống tại các vùng xung yếu.

Chính quyền địa phương và người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động theo dõi biến động thời tiết và diễn biến dòng chảy để sẵn sàng di dời ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở. Chi tiết bản đồ nguy cơ được cập nhật liên tục trên cổng thông tin giám sát lũ quét của cơ quan khí tượng.