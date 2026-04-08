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    Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 04/08/2026

    Đại Ngàn04/08/2026 15:12

    Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các sông suối nhỏ.

    Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ diễn ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc các tỉnh Bắc Bộ trong chiều ngày 04/08/2026.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở trong 6 giờ tới

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo bao gồm:

    • Lai Châu
    • Điện Biên
    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Thái Nguyên
    • Cao Bằng
    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ

    Tác động và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế.

    Người dân sống tại các vùng sườn dốc, sông suối nhỏ thuộc các tỉnh nêu trên cần chủ động theo dõi thông tin, cảnh giác trước các dấu hiệu bất thường và sẵn sàng di dời khi có yêu cầu từ chính quyền địa phương.

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      Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 04/08/2026
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