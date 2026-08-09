Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Quảng Trị ngày 09/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều địa bàn vùng núi trên sườn dốc và suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khe suối nhỏ. Người dân địa phương và chính quyền cần chủ động các phương án ứng phó kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại.

Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại tỉnh Quảng Trị

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Các điểm dân cư, vùng sườn dốc và khu vực suối nhỏ tại tỉnh Quảng Trị nằm trong vùng cảnh báo bao gồm:

Tỉnh Quảng Trị: A Dơi, Ba Lòng, Đakrông, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Hướng Phùng, Khe Sanh, La Lay, Lao Bảo, Lìa, Tà Rụt, Tân Lập.

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo hành động: