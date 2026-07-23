Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khẩn cấp tại khu vực Bắc Bộ ngày 23/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Thái Nguyên đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc.

Cảnh báo thiên tai: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực các tỉnh Bắc Bộ.

Các khu vực có nguy cơ cao

Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tập trung tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Thái Nguyên

Cảnh báo tác động thiên tai

Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất có thể tác động mạnh tới các sườn dốc và khu vực suối nhỏ. Nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp tới sự an toàn của người dân và các công trình hạ tầng tại địa bàn.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sống tại các vùng đồi núi, ven khe suối thuộc danh sách cảnh báo cần chủ động quan sát địa hình, đề phòng nguy cơ sạt lở bất ngờ và sẵn sàng di dời khi phát hiện dấu hiệu nguy hiểm.