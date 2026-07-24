Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất khẩn cấp tại tỉnh Quảng Trị ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại các vùng sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới (kể từ chiều ngày 24/07/2026), trên địa bàn tỉnh Quảng Trị xuất hiện nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy. Các địa phương vùng núi, khu vực sườn dốc và ven sông suối nhỏ cần đặc biệt chú ý chủ động phòng tránh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trên khu vực tỉnh Quảng Trị

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Theo thông tin cảnh báo, nguy cơ diễn ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tập trung tại các địa bàn thuộc Quảng Trị bao gồm:

Hướng Hiệp

Bến Quan

Cam Lộ

Cồn Tiên

Diên Sanh

Hiếu Giang

Kim Phú

Nam Hải Lăng

Phong Nha

Thượng Trạch

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo hành động:

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất chi tiết tại hệ thống cảnh báo chung.

Không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối nhỏ khi có dòng chảy xiết hoặc nước dâng cao.

Chủ động sơ tán khỏi khu vực vùng sườn dốc có dấu hiệu sụt lún, nứt nẻ hoặc nguy cơ sạt lở cao.

Thời điểm phát tin: 17:00 ngày 24/07/2026.