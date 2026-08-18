Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 56 xã, phường của tỉnh Lào Cai Bản tin lúc 01h30 ngày 18/8 cảnh báo trong sáu giờ tiếp theo, 56 xã, phường của tỉnh Lào Cai có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất.

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ tại địa bàn tỉnh Lào Cai trong 6 giờ tới (kể từ ngày 18/08/2026).

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Hiện nay, mưa lớn cục bộ làm tăng nguy cơ sạt lở đất và lũ quét tại nhiều địa phương thuộc tỉnh Lào Cai. Các địa bàn cần đặc biệt lưu ý bao gồm:

Phúc Lợi, Đông Cuông, Mường Lai, Tân Lĩnh, Trấn Yên

Bảo Ái, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bảo Yên

Cát Thịnh, Chấn Thịnh, Châu Quế, Chế Tạo, Chiềng Ken, Cốc Lầu

Gia Hội, Gia Phú, Hưng Khánh, Khánh Hòa, Khánh Yên

Lâm Giang, Lâm Thượng, Liên Sơn, Lục Yên, Lương Thịnh

Mậu A, Minh Lương, Mỏ Vàng, Mù Cang Chải, Nậm Có

Phường Âu Lâu, Phường Cầu Thia, Phường Nghĩa Lộ, Phường Trung Tâm

Phình Hồ, Phong Dụ Hạ, Phong Dụ Thượng, Phúc Khánh, Púng Luông

Quy Mông, Sơn Lương, Tà Xi Láng, Tân Hợp, Tằng Loỏng, Thác Bà

Thượng Bằng La, Thượng Hà, Trạm Tấu, Văn Bàn, Văn Chấn, Việt Hồng, Võ Lao, Xuân Ái, Xuân Quang, Yên Bình

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Đối với người dân: Cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động sơ tán khỏi khu vực vùng mép sông, suối nhỏ, taluy dốc có nguy cơ sạt lở cao.

Cần theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo thời tiết, chủ động sơ tán khỏi khu vực vùng mép sông, suối nhỏ, taluy dốc có nguy cơ sạt lở cao. Đối với giao thông: Hạn chế di chuyển qua các ngầm tràn, đoạn đường tràn ngập sâu hoặc những nơi có dấu hiệu sạt lở đá, đất sa bồi.

Lưu ý: Tin phát lúc 01h30 ngày 18/8/2026. Cảnh báo có giá trị trong sáu giờ kể từ thời điểm phát tin.