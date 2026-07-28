Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 28/07/2026
Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thanh Hóa.
Cảnh báo thiên tai ngày 28/07/2026: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thanh Hóa đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ.
Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới
Mưa lớn và dòng chảy gia tăng tạo ra rủi ro cao đối với các vùng địa hình dốc, khe suối nhỏ. Người dân tại các tỉnh sau đây cần đặc biệt chú ý theo dõi:
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Quảng Ninh
- Bắc Ninh
- Thanh Hóa
Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn
Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.
Khuyến cáo hành động:
- Theo dõi sát biến động: Người dân sống tại các khu vực sườn dốc, ven sông suối nhỏ cần chú ý các dấu hiệu bất thường như vết nứt đất, cây cối nghiêng, nước suối đổi màu đục.
- Tránh xa khu vực nguy hiểm: Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi đang có nước chảy xiết.
- Chủ động ứng phó: Sẵn sàng phương án di dời theo sự hướng dẫn của lực lượng chức năng địa phương khi có tình huống xấu xảy ra.