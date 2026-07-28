Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 28/07/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Ninh và Thanh Hóa.

Cảnh báo thiên tai ngày 28/07/2026: Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Quảng Ninh và Thanh Hóa đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên sườn dốc, suối nhỏ.

Hình ảnh cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Mưa lớn và dòng chảy gia tăng tạo ra rủi ro cao đối với các vùng địa hình dốc, khe suối nhỏ. Người dân tại các tỉnh sau đây cần đặc biệt chú ý theo dõi:

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Bắc Ninh

Thanh Hóa

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo hành động: