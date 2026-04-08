Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026
Trong 6 giờ tới ngày 04/08/2026, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất.
Trong 6 giờ tới (ngày 04/08/2026), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ.
Khu vực cảnh báo nguy cơ cao
Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Cơ quan dự báo cảnh báo tập trung tại các địa bàn thuộc 7 tỉnh:
- Tỉnh Lai Châu
- Tỉnh Điện Biên
- Tỉnh Sơn La
- Tỉnh Phú Thọ
- Tỉnh Lào Cai
- Tỉnh Tuyên Quang
- Tỉnh Cao Bằng
Khuyến cáo ứng phó an toàn
Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai:
- Theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và bản đồ nguy cơ trực tuyến.
- Không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường ven sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao hoặc các khu vực sông suối chảy xiết.
- Chủ động sơ tán khỏi những nơi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt đất, sạt lở hoặc nước sông suối dâng nhanh bất thường.