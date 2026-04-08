Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 04/08/2026, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất.

Trong 6 giờ tới (ngày 04/08/2026), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026.

Khu vực cảnh báo nguy cơ cao

Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Cơ quan dự báo cảnh báo tập trung tại các địa bàn thuộc 7 tỉnh:

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Điện Biên

Tỉnh Sơn La

Tỉnh Phú Thọ

Tỉnh Lào Cai

Tỉnh Tuyên Quang

Tỉnh Cao Bằng

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai: