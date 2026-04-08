Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026

    Đại Ngàn04/08/2026 11:42

    Trong 6 giờ tới ngày 04/08/2026, các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao bị lũ quét, sạt lở đất.

    Trong 6 giờ tới (ngày 04/08/2026), khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang và Cao Bằng đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH LAI CHÂU, ĐIỆN BIÊN, SƠN LA, PHÚ THỌ, LÀO CAI, TUYÊN QUANG VÀ CAO BẰNG
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026.

    Khu vực cảnh báo nguy cơ cao

    Các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ. Cơ quan dự báo cảnh báo tập trung tại các địa bàn thuộc 7 tỉnh:

    • Tỉnh Lai Châu
    • Tỉnh Điện Biên
    • Tỉnh Sơn La
    • Tỉnh Phú Thọ
    • Tỉnh Lào Cai
    • Tỉnh Tuyên Quang
    • Tỉnh Cao Bằng

    Khuyến cáo ứng phó an toàn

    Người dân và chính quyền địa phương tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp phòng tránh thiên tai:

    • Theo dõi chặt chẽ các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết và bản đồ nguy cơ trực tuyến.
    • Không di chuyển qua các ngầm tràn, tuyến đường ven sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao hoặc các khu vực sông suối chảy xiết.
    • Chủ động sơ tán khỏi những nơi xuất hiện dấu hiệu rạn nứt đất, sạt lở hoặc nước sông suối dâng nhanh bất thường.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc ngày 04/08/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO