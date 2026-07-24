Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại 9 tỉnh khu vực Bắc Bộ ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ như Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai đối mặt nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh thuộc vùng Bắc Bộ có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc, khe suối nhỏ.

Các khu vực cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Các địa phương cần lưu ý theo dõi sát diễn biến thời tiết bao gồm:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Quảng Ninh

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và làm ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, kinh tế.

Khuyến cáo: Người dân sống tại các khu vực ven suối nhỏ, vùng đồi núi có sườn dốc cao cần chủ động quan sát các dấu hiệu bất thường, hạn chế di chuyển qua các khe suối khi có mưa lớn. Thông tin bản đồ nguy cơ được cập nhật chi tiết tại hệ thống theo dõi trực tuyến của cơ quan khí tượng thủy văn.