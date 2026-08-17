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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngày 17/08/2026

    Đại Ngàn17/08/2026 20:50

    Trong 6 giờ tới, khu vực Thái Nguyên và Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ.

    Cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng trong 6 giờ tới. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp phòng tránh an toàn.

    Tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại Thái Nguyên và Cao Bằng
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

    Cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

    Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đặc biệt gia tăng tại các địa bàn cụ thể sau:

    Tỉnh Thái Nguyên

    Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tập trung tại các địa phương:

    • Kim Phượng, Lam Vỹ
    • Chợ Đồn
    • Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Vân, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Rã, Định Hóa, Nghiên Loan, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Tân Kỳ, Thanh Mai, Trung Hội, Yên Bình, Yên Phong

    Tỉnh Cao Bằng

    Các địa phương cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất bao gồm:

    • Bạch Đằng, Hà Quảng, Hòa An, Minh Khai, Canh Tân, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, P. Tân Giang, Quang Hán, Tam Kim, Thành Công

    Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng con người, làm hư hại tài sản, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng. Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý:

    • Chủ động quan sát: Theo dõi sát các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất, cây cối nghiêng hoặc nước sông suối chuyển màu đục ngầu đột ngột.
    • Hạn chế di chuyển: Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối chảy xiết hoặc khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở cao.
    • Sẵn sàng sơ tán: Di chuyển người và tài sản quan trọng đến vị trí an toàn theo sự chỉ dẫn của cơ quan chức năng địa phương.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngày 17/08/2026
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