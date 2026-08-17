Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng ngày 17/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Thái Nguyên và Cao Bằng đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng trong 6 giờ tới. Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp phòng tránh an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên và Cao Bằng.

Cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đặc biệt gia tăng tại các địa bàn cụ thể sau:

Tỉnh Thái Nguyên

Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tập trung tại các địa phương:

Kim Phượng, Lam Vỹ

Chợ Đồn

Ba Bể, Bạch Thông, Bằng Vân, Bình Yên, Cao Minh, Chợ Rã, Định Hóa, Nghiên Loan, Phúc Lộc, Phượng Tiến, Tân Kỳ, Thanh Mai, Trung Hội, Yên Bình, Yên Phong

Tỉnh Cao Bằng

Các địa phương cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất bao gồm:

Bạch Đằng, Hà Quảng, Hòa An, Minh Khai, Canh Tân, Nam Tuấn, Nguyễn Huệ, P. Tân Giang, Quang Hán, Tam Kim, Thành Công

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động nguy hiểm đến tính mạng con người, làm hư hại tài sản, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình hạ tầng. Để đảm bảo an toàn, người dân tại các khu vực được cảnh báo cần lưu ý: