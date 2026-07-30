Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Cao Bằng và TP. Huế ngày 30/07/2026
Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Cao Bằng và TP. Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều xã, phường.
Trong 6 giờ tới (tính từ chiều ngày 30/07/2026), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và TP. Huế được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực sườn dốc, suối nhỏ.
Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao
Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới bao gồm:
- Tỉnh Cao Bằng: Khu vực Xuân Trường, Cần Yên, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc.
- TP. Huế: Khu vực A Lưới 4, A Lưới 5, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Phú Bài.
Tác động và khuyến cáo an toàn
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những rủi ro lớn đối với an toàn tính mạng và tài sản của người dân:
- Tác động: Gây ngập úng cục bộ, làm hư hại công trình giao thông, hạ tầng và đe dọa trực tiếp các khu dân cư ven sông suối nhỏ, vùng núi dốc.
- Khuyến cáo: Người dân trong vùng ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn chế di chuyển qua khe suối, khu vực sườn dốc có nguy cơ sạt lở và chủ động sơ tán theo chỉ dẫn của chính quyền địa phương.