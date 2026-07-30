Cảnh báo nguy cơ lũ quét sạt lở đất tại Cao Bằng và TP. Huế ngày 30/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Cao Bằng và TP. Huế có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều xã, phường.

Trong 6 giờ tới (tính từ chiều ngày 30/07/2026), trên địa bàn tỉnh Cao Bằng và TP. Huế được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực sườn dốc, suối nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Cao Bằng và TP. Huế.

Các khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao

Các địa phương nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ trong 6 giờ tới bao gồm:

Tỉnh Cao Bằng: Khu vực Xuân Trường, Cần Yên, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc.

Khu vực Xuân Trường, Cần Yên, Phan Thanh, Thành Công, Tĩnh Túc. TP. Huế: Khu vực A Lưới 4, A Lưới 5, Lộc An, Long Quảng, Nam Đông, P. Phú Bài.

Tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những rủi ro lớn đối với an toàn tính mạng và tài sản của người dân: