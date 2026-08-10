Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại hàng loạt khu vực tỉnh Gia Lai ngày 10/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Gia Lai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Bàu Cạn, Chư Prông, Chư Pưh, Chư Sê và các vùng phụ cận.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khe suối nhỏ tại khu vực tỉnh Gia Lai trong 6 giờ tới.

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra thiên tai

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lớn hoặc dòng chảy tập trung đặc biệt cao tại các khu vực thuộc tỉnh Gia Lai, bao gồm:

Bàu Cạn

Chư Prông

Chư Pưh

Chư Sê

Ia Boòng

Ia Pnôn

Ia RSai

Ia Tôr

Ia Tul

Tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến di chuyển của phương tiện và phá hủy công trình dân sinh, kinh tế tại địa phương.

Để chủ động ứng phó và bảo đảm an toàn, người dân tại các khu vực nằm trong danh sách cảnh báo cần chú ý: