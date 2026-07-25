Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ ngày 25/07/2026 Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại khu vực 8 tỉnh vùng núi Bắc Bộ trong 6 giờ tới ngày 25/07/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ. Người dân sinh sống tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi và triển khai các biện pháp phòng tránh an toàn.

TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC CÁC TỈNH BẮC BỘ

Các tỉnh trọng điểm có nguy cơ thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo tập trung tại khu vực sườn dốc, sông suối nhỏ thuộc các tỉnh:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Để hạn chế tối đa thiệt hại do lũ quét và sạt lở đất gây ra, người dân tại các vùng được cảnh báo cần lưu ý các hành động sau:

Chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất như vết nứt trên tường, mặt đất, cây cối nghiêng, nước suối chuyển màu đục ngầu.

Không di chuyển qua các ngầm tràn, khe suối khi có dòng chảy xiết hoặc mưa lớn.

Sẵn sàng sơ tán đến nơi an toàn theo hướng dẫn của chính quyền địa phương khi có tình huống nguy hiểm.

Thời điểm phát tin: 06:52 ngày 25/07/2026. Các diễn biến tiếp theo sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin khí tượng thủy văn mới nhất.