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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 12/08/2026

    Đại Ngàn12/08/2026 04:05

    Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại Khe Sanh, Lao Bảo, Đakrông và nhiều địa bàn.

    Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong ngày 12/08/2026. Các địa phương vùng núi và khu vực có địa hình sườn dốc cần chủ động các giải pháp ứng phó trong những giờ tới.

    Cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

    Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ tại tỉnh Quảng Trị. Các khu vực trọng điểm được cảnh báo bao gồm:

    • A Dơi
    • Đakrông
    • Khe Sanh
    • Lao Bảo
    • Lìa
    • Tân Lập
    • Hướng Lập
    • Hướng Phùng
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị

    Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

    Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng người dân, làm hư hỏng công trình giao thông và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ tại các tuyến đường miền núi.

    Để đảm bảo an toàn, người dân tại các vùng được cảnh báo cần lưu ý các biện pháp phòng tránh khẩn cấp:

    • Thường xuyên theo dõi thông tin dự báo và chỉ đạo từ chính quyền địa phương.
    • Chủ động di dời khỏi khu vực sườn dốc dốc đứng, ven suối nhỏ hoặc nơi có nguy cơ sạt lở ta-luy cao.
    • Không di chuyển qua các ngầm tràn, đường ngập sâu hoặc dòng chảy xiết khi mưa lớn diễn ra.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 12/08/2026
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