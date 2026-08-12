Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 12/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tại Khe Sanh, Lao Bảo, Đakrông và nhiều địa bàn.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo về nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong ngày 12/08/2026. Các địa phương vùng núi và khu vực có địa hình sườn dốc cần chủ động các giải pháp ứng phó trong những giờ tới.

Cảnh báo các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ tại tỉnh Quảng Trị. Các khu vực trọng điểm được cảnh báo bao gồm:

A Dơi

Đakrông

Khe Sanh

Lao Bảo

Lìa

Tân Lập

Hướng Lập

Hướng Phùng

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ tại tỉnh Quảng Trị

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có nguy cơ gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa an toàn tính mạng người dân, làm hư hỏng công trình giao thông và gây tắc nghẽn giao thông cục bộ tại các tuyến đường miền núi.

Để đảm bảo an toàn, người dân tại các vùng được cảnh báo cần lưu ý các biện pháp phòng tránh khẩn cấp: