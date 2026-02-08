Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Sơn La ngày 02/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Sơn La đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún trên sườn dốc, suối nhỏ tại nhiều địa phương trong ngày 02/08/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Sơn La được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Danh sách các khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất nguy hiểm được cảnh báo tập trung tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn La, bao gồm:

Mường Lạn

Chiềng La, Gia Phù, Kim Bon, Lóng Sập, Muổi Nọi, Mường Khiêng

P. Chiềng An, P. Chiềng Cơi, P. Chiềng Sinh, P. Tô Hiệu, P. Vân Sơn

Phù Yên, Suối Tọ, Tà Xùa, Thuận Châu, Tường Hạ, Vân Hồ, Xuân Nha

Cảnh báo tác động thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện và phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các điểm được cảnh báo cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên mặt đất, nước suối chuyển màu đục bất thường. Cần sẵn sàng phương án di chuyển đến nơi an toàn khi có tình huống nguy hiểm xảy ra.