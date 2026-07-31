Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã phường thuộc Quảng Ninh ngày 31/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Ninh đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại hàng loạt xã phường như Móng Cái, Đầm Hà, Quảng Hà.

Trong 6 giờ tới (ngày 31/07/2026), khu vực tỉnh Quảng Ninh được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, dòng chảy và suối nhỏ.

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh nằm trong phạm vi cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

Đường Hoa , Quảng Hà , Đầm Hà

, , Hải Ninh , Hải Sơn , Hoành Mô

, , Phường Móng Cái 1 , Phường Móng Cái 2 , Phường Móng Cái 3

, , Quảng Đức, Quảng Tân

Cảnh báo tác động thiên tai

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những nguy cơ lớn cho người dân và hạ tầng giao thông:

Tác động xấu đến môi trường và đe dọa trực tiếp tính mạng, tài sản của cư dân.

Gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế tại các vùng sườn dốc và khu vực ven sông suối nhỏ.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn, người dân sinh sống tại các khu vực được cảnh báo cần thực hiện ngay các biện pháp phòng tránh: