Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Phú Thọ, Quảng Trị, Quảng Ngãi ngày 31/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Phú Thọ, Quảng Trị và Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún trên sườn dốc và các suối nhỏ ngày 31/07/2026.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Phú Thọ, Quảng Trị và Quảng Ngãi đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Người dân sống tại các khu vực sườn dốc và ven suối nhỏ cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.

Chi tiết khu vực có nguy cơ cao trong 6 giờ tới

Theo dõi tình hình thời tiết và dòng chảy cho thấy nguy cơ thiên tai đặc biệt gia tăng trên các sườn dốc và khe suối nhỏ tại địa bàn các tỉnh:

Tỉnh Phú Thọ : Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại sườn dốc, vùng ven suối nhỏ.

: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại sườn dốc, vùng ven suối nhỏ. Tỉnh Quảng Trị : Nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất do tác động của mưa lũ và dòng chảy.

: Nguy cơ sạt lở đất, sụt lún đất do tác động của mưa lũ và dòng chảy. Tỉnh Quảng Ngãi: Đề phòng lũ quét cục bộ và sạt lở đất ở vùng đồi núi.

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, đe dọa tính mạng người dân và làm gián đoạn giao thông cục bộ. Cơ quan dự báo đưa ra các khuyến cáo khẩn cấp:

Người dân trong khu vực cảnh báo cần chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt trên đất, nước suối đục ngầu đột ngột.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, ngập sâu hoặc các khu vực dòng chảy xiết.

Sẵn sàng phương án sơ tán theo hướng dẫn của chính quyền địa phương.

Bản tin phát lúc 19:15 ngày 31/07/2026.