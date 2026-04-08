Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Quảng Ninh ngày 04/08/2026 trong 6 giờ tới Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại nhiều phường, xã thuộc tỉnh Quảng Ninh trong 6 giờ tới, người dân cần chủ động phòng tránh.

Trong 6 giờ tới (ngày 04/08/2026), khu vực tỉnh Quảng Ninh đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực sông suối nhỏ. Người dân ở các điểm xung yếu cần tăng cường cảnh giác và sẵn sàng các biện pháp phòng tránh.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Quảng Ninh.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún do mưa lũ hoặc dòng chảy có nguy cơ cao đe dọa nhiều địa bàn thuộc tỉnh Quảng Ninh. Cụ thể bao gồm các khu vực:

Ba Chẽ

Phường Cao Xanh

Phường Đông Mai

Phường Hà Tu

Phường Hiệp Hòa

Phường Hoàng Quế

Phường Hoành Bồ

Phường Mạo Khê

Phường Uông Bí

Phường Vàng Danh

Phường Yên Tử

Quảng La

Thống Nhất

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động rất nguy hiểm đến tính mạng, làm hư hại nhà cửa, công trình giao thông và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân tại vùng sườn dốc hoặc ven suối nhỏ.

Khuyến cáo dành cho người dân:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời tiết tại địa phương.

Sẵn sàng phương án sơ tán người và tài sản khỏi vùng nguy cơ sạt lở, lòng suối hẹp.

Không di chuyển qua ngầm tràn, dòng suối chảy xiết trong thời gian cảnh báo.

Tin phát ngày 04/08/2026.