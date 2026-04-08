Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La, Điện Biên, Lai Châu ngày 04/08/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các khe suối nhỏ.

Ngày 04/08/2026, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy đang ở mức cao tại 5 tỉnh miền núi phía Bắc gồm Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và Tuyên Quang trong 6 giờ tới.

Diễn biến và khu vực ảnh hưởng

Trong 6 giờ tới, các thiên tai nguy hiểm như lũ quét và sạt lở có thể xuất hiện đột ngột tại các địa bàn vùng núi. Thông tin chi tiết các khu vực cảnh báo gồm:

Khu vực chịu ảnh hưởng: Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang.

Các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang. Loại hình thiên tai nguy cơ cao: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất.

Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất. Vị trí trọng điểm: Các khu vực sườn dốc, khe suối nhỏ và nơi có địa hình dốc cao dễ bị sạt trượt khi mưa lớn.

Khuyến cáo hành động an toàn

Người dân sinh sống tại các vùng được cảnh báo cần nhanh chóng triển khai các biện pháp ứng phó an toàn: