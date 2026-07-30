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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La và Tuyên Quang ngày 30/07/2026

    Đại Ngàn30/07/2026 14:35

    Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc Sơn La và Tuyên Quang có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và các sông suối nhỏ, người dân cần chú ý.

    Trong 6 giờ tới (kể từ ngày 30/07/2026), các khu vực thuộc địa bàn các tỉnh Sơn LaTuyên Quang được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ.

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Sơn La và Tuyên Quang ngày 30/07/2026

    Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trong những giờ tới tập trung tại các địa bàn cụ thể sau:

    • Tỉnh Sơn La: Chiềng Khương, Gia Phù, Nậm Ty, Phiêng Cằm, Phiêng Pằn, Phù Yên, Sông Mã, Tà Xùa, Tường Hạ, Xím Vàng.
    • Tỉnh Tuyên Quang: Sơn Thủy, Tân Thanh, Bình Ca, Đông Thọ, Hồng Sơn, Sơn Dương, Trường Sinh.

    Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

    Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội.

    Khuyến cáo an toàn:

    • Người dân trong vùng cảnh báo cần theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và thông tin từ cơ quan chức năng.
    • Khẩn trương di dời tài sản và người ra khỏi các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, ta-luy dốc, ven sông suối nhỏ.
    • Không di chuyển qua các đoạn đường ngập sâu, ngầm tràn hoặc nơi có dòng chảy xiết.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Sơn La và Tuyên Quang ngày 30/07/2026
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