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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại tỉnh Sơn La ngày 27/07/2026

    Tuệ Nhân27/07/2026 04:41

    Trong 6 giờ tới, tỉnh Sơn La đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều xã, vùng trọng điểm.

    Trong 6 giờ tới (ngày 27/07/2026), khu vực tỉnh Sơn La được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Các điểm rủi ro tập trung chủ yếu trên các sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH SƠN LA
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên khu vực tỉnh Sơn La.

    Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

    Cảnh báo nguy cơ diễn ra trong 6 giờ tới trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn La bao gồm:

    • Chiềng Hoa
    • Chiềng Lao
    • Mường Bú
    • Mường Khiêng
    • Mường La
    • Ngọc Chiến
    • Xím Vàng

    Cảnh báo tác động thiên tai

    Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân. Đồng thời, thiên tai có khả năng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng quá trình di chuyển của các phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội.

    Khuyến cáo an toàn

    • Theo dõi diễn biến: Thường xuyên cập nhật bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết tại địa phương để nắm bắt thông tin kịp thời.
    • Tránh khu vực nguy hiểm: Không di chuyển qua ngầm tràn, khu vực nước chảy siết, sông suối nhỏ hoặc nơi có nguy cơ sạt lở cao.
    • Chủ động sơ tán: Nhanh chóng di dời người và tài sản đến vị trí an toàn nếu phát hiện các dấu hiệu bất thường như vết nứt đất, đá rơi, hoặc nước suối chuyển màu đục ngầu.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại tỉnh Sơn La ngày 27/07/2026
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