Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại tỉnh Sơn La ngày 27/07/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Sơn La đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều xã, vùng trọng điểm.

Trong 6 giờ tới (ngày 27/07/2026), khu vực tỉnh Sơn La được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy. Các điểm rủi ro tập trung chủ yếu trên các sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất trên khu vực tỉnh Sơn La.

Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Cảnh báo nguy cơ diễn ra trong 6 giờ tới trên sườn dốc, suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Sơn La bao gồm:

Chiềng Hoa

Chiềng Lao

Mường Bú

Mường Khiêng

Mường La

Ngọc Chiến

Xím Vàng

Cảnh báo tác động thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động nghiêm trọng đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân. Đồng thời, thiên tai có khả năng gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, ảnh hưởng quá trình di chuyển của các phương tiện và làm hư hỏng các công trình dân sinh, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn