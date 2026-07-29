Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún tại Huế và Gia Lai ngày 29/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực TP. Huế và Gia Lai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ. Người dân cần đề phòng rủi ro thiên tai.

Cơ quan khí tượng vừa phát bản tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực TP. Huế và tỉnh Gia Lai trong 6 giờ tới (ngày 29/07/2026). Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông suối nhỏ, sườn dốc cần chủ động các biện pháp phòng tránh an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ tại Huế và Gia Lai.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc TP. Huế và tỉnh Gia Lai đã đạt trạng thái bão hòa hoặc gần bão hòa. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc tập trung tại các địa bàn:

Tại TP. Huế: A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, P. Phong Điền.

A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, P. Phong Điền. Tại tỉnh Gia Lai: Hra, Ia Hiao, Ia Pa, Ia Rbol, Ia RSai, Ia Tul, KBang, Krong, P. Ayun Pa, Phú Thiện.

Khuyến cáo ứng phó an toàn cho người dân

Lũ quét và sạt lở đất thường diễn ra rất nhanh và có sức tàn phá lớn. Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân trong vùng cảnh báo: