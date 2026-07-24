Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026 Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.

Trong 6 giờ tới (ngày 24/07/2026), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc cũng như các suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lũ trên khu vực Bắc Bộ.

Danh sách các tỉnh nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ

Theo dõi thời tiết cho thấy các hiện tượng thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trong những giờ tới tại các khu vực thuộc những tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Cao Bằng

Quảng Ninh

Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc có thể đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình hạ tầng tại khe suối nhỏ, khu vực vùng núi.

Để đảm bảo an toàn, các địa phương và hộ dân trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp: