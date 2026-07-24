Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất diện rộng tại các tỉnh Bắc Bộ ngày 24/07/2026
Trong 6 giờ tới, các tỉnh Bắc Bộ gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Tuyên Quang đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc.
Trong 6 giờ tới (ngày 24/07/2026), khu vực các tỉnh Bắc Bộ đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc cũng như các suối nhỏ do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy.
Danh sách các tỉnh nằm trong vùng cảnh báo nguy cơ
Theo dõi thời tiết cho thấy các hiện tượng thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trong những giờ tới tại các khu vực thuộc những tỉnh sau:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Cao Bằng
- Quảng Ninh
Cảnh báo tác động và khuyến cáo an toàn
Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc có thể đe dọa đến an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và phá hủy các công trình hạ tầng tại khe suối nhỏ, khu vực vùng núi.
Để đảm bảo an toàn, các địa phương và hộ dân trong vùng cảnh báo cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp:
- Theo dõi khu vực dốc: Thường xuyên kiểm tra các dấu hiệu sạt lở như nứt đất, cây cối nghiêng ngả, nước sông suối đột ngột chuyển màu đục.
- Hạn chế lưu thông: Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối nhỏ hoặc khu vực sườn dốc nguy hiểm khi có mưa lớn.
- Sẵn sàng sơ tán: Chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi phát hiện diễn biến thiên tai bất thường.