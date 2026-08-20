Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 10 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày 20/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 10 tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong 6 giờ tới (ngày 20/08/2026), nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các tỉnh sau:

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Quảng Ngãi

Khuyến cáo an toàn và tác động thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, kinh tế.