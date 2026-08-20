Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 10 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày 20/08/2026
Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 10 tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi.
Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong 6 giờ tới (ngày 20/08/2026), nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.
Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất
Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các tỉnh sau:
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Cao Bằng
- Thanh Hóa
- Nghệ An
- Hà Tĩnh
- Quảng Trị
- Quảng Ngãi
Khuyến cáo an toàn và tác động thiên tai
Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, kinh tế.
- Người dân ở vùng sườn dốc, ven sông suối nhỏ cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt đất, tiếng động lạ hoặc nước sông suối biến đổi màu.
- Hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có mưa lũ lớn diễn ra.
- Cập nhật bản đồ nguy cơ chi tiết tại website chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.