Tin mới

    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 10 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày 20/08/2026

    Đại Ngàn20/08/2026 04:28

    Trong 6 giờ tới ngày 20/08/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại 10 tỉnh khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi.

    Cơ quan khí tượng cảnh báo: Trong 6 giờ tới (ngày 20/08/2026), nhiều địa phương thuộc khu vực Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy.

    Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại Bắc Bộ và Trung Bộ
    Bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại Bắc Bộ và Trung Bộ.

    Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

    Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các suối nhỏ, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc được cảnh báo tại các tỉnh sau:

    • Sơn La
    • Phú Thọ
    • Lào Cai
    • Tuyên Quang
    • Cao Bằng
    • Thanh Hóa
    • Nghệ An
    • Hà Tĩnh
    • Quảng Trị
    • Quảng Ngãi

    Khuyến cáo an toàn và tác động thiên tai

    Lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp an toàn tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh, kinh tế.

    • Người dân ở vùng sườn dốc, ven sông suối nhỏ cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở như vết nứt đất, tiếng động lạ hoặc nước sông suối biến đổi màu.
    • Hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có mưa lũ lớn diễn ra.
    • Cập nhật bản đồ nguy cơ chi tiết tại website chính thức của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 10 tỉnh Bắc Bộ, Trung Bộ ngày 20/08/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO