Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại 5 tỉnh miền Bắc và Thanh Hóa ngày 07/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 07/08/2026, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Trong 6 giờ tới (ngày 07/08/2026), cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ tại khu vực các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Thanh Hóa.

Các tỉnh trong khu vực cảnh báo

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy nguy cơ tập trung tại các địa phương thuộc các tỉnh:

Lai Châu

Lào Cai

Phú Thọ

Thái Nguyên

Thanh Hóa

Cảnh báo tác động của thiên tai

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể diễn biến phức tạp trong thời gian ngắn và gây ra các nguy cơ:

Nguy cơ sạt lở đất đá trên sườn dốc, gây mất an toàn giao thông và các công trình hạ tầng.

Lũ quét trên các dòng suối nhỏ gây ngập úng cục bộ, cuốn trôi tài sản, hoa màu.

Hiện tượng sụt lún đất làm suy yếu nền móng nhà cửa và các công trình dân sinh.

Khuyến cáo an toàn

Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần lưu ý thực hiện các biện pháp an toàn: