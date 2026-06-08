Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026 Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ trong 6 giờ tới kể từ ngày 06/08/2026.

Ngày 06/08/2026, cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ diễn ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 6 giờ tới.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai

Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được tập trung cảnh báo tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Thái Nguyên

Quảng Ninh

Thanh Hóa

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo hành động: