Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa ngày 06/08/2026
Các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên sườn dốc và suối nhỏ trong 6 giờ tới kể từ ngày 06/08/2026.
Ngày 06/08/2026, cơ quan khí tượng phát tin cảnh báo khẩn cấp về nguy cơ diễn ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa trong 6 giờ tới.
Khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai
Trong 6 giờ tới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ được tập trung cảnh báo tại các tỉnh sau:
- Lai Châu
- Điện Biên
- Sơn La
- Phú Thọ
- Lào Cai
- Tuyên Quang
- Thái Nguyên
- Quảng Ninh
- Thanh Hóa
Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn
Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.
Khuyến cáo hành động:
- Người dân trong khu vực cảnh báo cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết.
- Chủ động di dời khỏi vùng sườn dốc có nguy cơ sạt lở, các khu vực ven sông, suối nhỏ có dòng chảy xiết.
- Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, đập tràn hoặc khu vực đang ngập sâu, nước chảy xiết.