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    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 09/08/2026

    Đại Ngàn09/08/2026 20:47

    Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

    Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông báo cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực tỉnh Quảng Trị trong 6 giờ tới.

    TIN CẢNH BÁO SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực tỉnh Quảng Trị.

    Khu vực cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

    Trong khoảng thời gian 6 giờ tới, các thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các suối nhỏ có nguy cơ xảy ra cao tại các địa bàn thuộc tỉnh Quảng Trị, bao gồm:

    • A Dơi
    • Hướng Phùng
    • Khe Sanh
    • Lao Bảo
    • Lìa
    • Tân Lập
    • Đakrông

    Tác động có thể xảy ra

    Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây tác động tiêu cực đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế trong khu vực bị ảnh hưởng.

    Khuyến cáo an toàn

    Người dân tại các địa bàn được cảnh báo cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở đất, lũ quét như tiếng động lạ, nước sông suối chuyển màu đục ngầu, đất đá bị sạt trượt. Tuyệt đối không di chuyển qua các khu vực ngầm tràn, đường tràn, suối nhỏ khi có dòng chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.

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      Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Trị ngày 09/08/2026
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