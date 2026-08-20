Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ ngày 20/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún tại vùng núi và suối nhỏ ngày 20/08/2026.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị và Quảng Ngãi được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ.

Bản đồ cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ.

Các địa phương chịu ảnh hưởng

Các tỉnh có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất bao gồm:

Sơn La

Phú Thọ

Lào Cai

Tuyên Quang

Cao Bằng

Thanh Hóa

Nghệ An

Hà Tĩnh

Quảng Trị

Quảng Ngãi

Khuyến cáo và tác động rủi ro

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây nguy hiểm tới tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh trong khu vực.

Khuyến cáo: Người dân tại khu vực được cảnh báo cần chú ý quan sát các dấu hiệu sạt lở, hạn chế di chuyển qua vùng sông suối nhỏ, khe sâu hoặc đèo dốc hiểm trở.

Chi tiết bản đồ nguy cơ được cập nhật tại địa chỉ: http://luquetsatlo.nchmf.gov.vn.