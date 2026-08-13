Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại khu vực Quảng Ninh, Thanh Hóa ngày 13/08/2026 Cơ quan khí tượng phát cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại hàng loạt địa phương thuộc Quảng Ninh và Thanh Hóa trong 6 giờ tới.

Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, sông suối nhỏ tại các khu vực thuộc tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa trong 6 giờ tới (tính từ chiều ngày 13/08/2026).

Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn trên địa bàn các tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa

Khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, các địa phương thuộc diện cảnh báo nguy cơ cao bao gồm:

Tỉnh Quảng Ninh: Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Hải Hòa, Hải Lạng, Phường An Sinh, Phường Bình Khê, Phường Cửa Ông, Phường Đông Triều, Phường Mạo Khê, Phường Mông Dương, Thống Nhất.

Ba Chẽ, Đặc khu Vân Đồn, Hải Hòa, Hải Lạng, Phường An Sinh, Phường Bình Khê, Phường Cửa Ông, Phường Đông Triều, Phường Mạo Khê, Phường Mông Dương, Thống Nhất. Tỉnh Thanh Hóa: An Nông, Biện Thượng, Cẩm Tân, Cẩm Thạch, Cẩm Tú, Cẩm Vân, Định Hòa, Định Tân, Giao An, Hóa Quỳ, Hợp Tiến, Kiên Thọ, Kim Tân, Lam Sơn, Luận Thành, Lương Sơn, Minh Sơn, Ngọc Lặc, Ngọc Liên, Ngọc Trạo, Nguyệt Ấn, Quý Lộc, Quý Lương, Sao Vàng, Tân Ninh, Tân Thành, Tây Đô, Thạch Bình, Thạch Quảng, Thắng Lộc, Thanh Phong, Thanh Quân, Thiết Ống, Thiệu Hóa, Thiệu Tiến, Thiệu Toán, Thiệu Trung, Thọ Bình, Thọ Lập, Thọ Long, Thọ Ngọc, Thọ Phú, Thọ Xuân, Thượng Ninh, Thường Xuân, Triệu Sơn, Trung Hạ, Văn Nho, Văn Phú, Vạn Xuân, Vĩnh Lộc, Xuân Chinh, Xuân Du, Xuân Hòa, Xuân Lập, Xuân Tín, Yên Định, Yên Ninh, Yên Phú, Yên Trường.

Cảnh báo tác động và hướng dẫn an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ và ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện. Đồng thời, hiện tượng này có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất và phát triển kinh tế - xã hội.

Người dân tại các khu vực trên cần chú ý: