Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên ngày 25/08/2026 Trong 6 giờ tới ngày 25/08/2026, các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên đối mặt nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ.

Chiều 25/08/2026, cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông tin cảnh báo khẩn cấp về hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy tại khu vực vùng núi Bắc Bộ. Các địa phương trọng điểm cần chủ động triển khai phương án ứng phó kịp thời.

Các khu vực đối mặt nguy cơ thiên tai trong 6 giờ tới

Dự báo trong 6 giờ tới kể từ chiều ngày 25/08/2026, hiện tượng thiên tai nguy hiểm có khả năng xuất hiện trên phạm vi các tỉnh sau:

Khu vực cảnh báo: Tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên.

Tỉnh Lai Châu, tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên. Loại hình rủi ro: Lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất và sụt lún đất ở các vị trí sườn đồi, taluy dốc.

Lũ quét trên các sông, suối nhỏ; sạt lở đất và sụt lún đất ở các vị trí sườn đồi, taluy dốc. Tác động: Dòng chảy siết và đất đá sạt trượt có thể gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng cùng tài sản của người dân sinh sống ven sườn đồi hoặc ven suối.

Khuyến cáo an toàn phòng tránh lũ quét và sạt lở

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do lũ quét và sụt lún đất gây ra, chính quyền địa phương cùng người dân tại Lai Châu, Lào Cai và Thái Nguyên cần thực hiện ngay các biện pháp an toàn: