Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Lào Cai, Tuyên Quang, Quảng Ngãi ngày 02/08/2026 Các tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong 6 giờ tới do ảnh hưởng của mưa lũ và dòng chảy.

Trong 6 giờ tới, các khu vực thuộc tỉnh Lào Cai, Tuyên Quang và Quảng Ngãi đứng trước nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, suối nhỏ. Người dân tại các địa phương này cần nâng cao cảnh giác và sẵn sàng các biện pháp ứng phó an toàn.

Diễn biến và khu vực chịu tác động

Do tác động của mưa lũ và dòng chảy gia tăng, nguy cơ diễn ra thiên tai được ghi nhận tại các tỉnh trọng điểm trong ngắn hạn:

Thời gian cảnh báo: Trong 6 giờ tới (kể từ đêm 02/08/2026).

Trong 6 giờ tới (kể từ đêm 02/08/2026). Khu vực ảnh hưởng: Tỉnh Lào Cai , Tuyên Quang và Quảng Ngãi .

Tỉnh , và . Loại hình rủi ro thiên tai: Lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các suối nhỏ.

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ngập úng cục bộ, cuốn trôi tài sản và đe dọa an toàn tính mạng của người dân tại các khu vực lòng suối, khe hẹp hoặc chân ta-luy dương.