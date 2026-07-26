Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Khánh Hòa ngày 26/07/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Khánh Hòa có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các vùng Nha Trang, Cam Ranh, Cam Lâm và Khánh Sơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông tin cảnh báo đặc biệt về thiên tai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong ngày 26/07/2026. Do ảnh hưởng của mưa lũ và tác động từ dòng chảy, diễn biến thời tiết đang tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn tại nhiều điểm xung yếu trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 giờ tới, rủi ro xảy ra lũ quét, sạt lở đất cũng như sụt lún đất trên các sườn dốc và khu vực sông suối nhỏ tăng cao. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động các biện pháp phòng tránh kịp thời.

Hình ảnh cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại tỉnh Khánh Hòa

Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cao

Cơ quan chức năng khoanh vùng các địa bàn cần đặc biệt lưu ý nguy cơ xảy ra sự cố bao gồm:

Cam An

Cam Hiệp

Cam Lâm

Đông Khánh Sơn

Phường Bắc Cam Ranh

Phường Nam Nha Trang

Suối Dầu

Tác động và cảnh báo rủi ro thiên tai

Mưa lớn kéo dài cùng với hiện tượng gia tăng dòng chảy có khả năng gây ra các tác động tiêu cực:

Lũ quét cục bộ: Xuất hiện bất ngờ trên các khe suối nhỏ, có thể gây cuốn trôi tài sản và chia cắt giao thông.

Xuất hiện bất ngờ trên các khe suối nhỏ, có thể gây cuốn trôi tài sản và chia cắt giao thông. Sạt lở và sụt lún đất: Xảy ra tại các ta-luy dương, đường giao thông ven núi và những khu vực có địa chất kém ổn định trên sườn dốc.

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản trong khung thời gian cảnh báo, người dân sống tại các vùng trọng điểm được khuyến cáo: