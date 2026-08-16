Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại Thái Nguyên, Lạng Sơn ngày 16/08/2026 Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc, sông suối nhỏ tăng cao tại hàng loạt khu vực thuộc hai tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn.

Cơ quan khí tượng thủy văn phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, sông suối nhỏ tại khu vực hai tỉnh Thái Nguyên và Lạng Sơn trong 6 giờ tới kể từ chiều ngày 16/08/2026.

Các khu vực nguy cơ cao tại Thái Nguyên và Lạng Sơn

Người dân và chính quyền địa phương tại các địa bàn sau cần chú ý theo dõi biến động thời tiết và địa hình:

Tại Thái Nguyên: Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Nam Cường, Phong Quang, Sảng Mộc, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong.

Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, Chợ Mới, Hiệp Lực, Lam Vỹ, Nam Cường, Phong Quang, Sảng Mộc, Thanh Thịnh, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang, Xuân Dương, Yên Bình, Yên Phong. Tại Lạng Sơn: Ba Sơn, Bắc Sơn, Bình Gia, Chi Lăng, Công Sơn, Điềm He, Hoàng Văn Thụ, Hội Hoan, Hồng Phong, Hữu Liên, Na Sầm, Quan Sơn, Quốc Khánh, Quý Hòa, Tân Tri, Tân Văn, Thiện Long, Thiện Thuật, Thống Nhất, Thụy Hùng, Tri Lễ, Văn Lãng, Vạn Linh.

Khuyến cáo ứng phó an toàn

Lũ quét và sạt lở đất có thể diễn biến nhanh chóng, gây nguy hiểm lớn cho người và tài sản. Cơ quan chức năng khuyến cáo: