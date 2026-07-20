Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất tại tỉnh Lào Cai ngày 20/07/2026 Trong 6 giờ tới, các khu vực Chế Tạo, Minh Lương và Púng Luông thuộc tỉnh Lào Cai đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Lào Cai tiếp tục đối mặt với nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc. Đây là tình trạng khẩn cấp do tác động của mưa lũ hoặc dòng chảy trên địa bàn.

Bản đồ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh Lào Cai

Khu vực trọng điểm cảnh báo

Theo diễn biến khí tượng thủy văn, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất được xác định tập trung tại các địa bàn sau:

Tỉnh Lào Cai: Chế Tạo, Minh Lương, Púng Luông.

Cảnh báo đặc biệt lưu ý tại các khu vực có địa hình dốc, các khe suối nhỏ và những nơi có kết cấu địa chất không ổn định.

Tác động của thiên tai

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với môi trường và đời sống dân sinh:

Giao thông: Gây tắc nghẽn cục bộ, hư hỏng các tuyến đường liên xã và công trình hạ tầng.

Gây tắc nghẽn cục bộ, hư hỏng các tuyến đường liên xã và công trình hạ tầng. Tài sản: Nguy cơ phá hủy hoa màu, chuồng trại và các công trình dân dụng ven suối.

Nguy cơ phá hủy hoa màu, chuồng trại và các công trình dân dụng ven suối. An toàn: Đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người dân tại các vùng trũng thấp hoặc dưới chân đồi.

Khuyến cáo hành động

Để giảm thiểu thiệt hại, người dân và chính quyền địa phương cần chủ động triển khai các biện pháp ứng phó:

Theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo thời gian thực để có phương án di dời kịp thời.

Tránh xa các khu vực có dấu hiệu sụt lún, vết nứt mới trên sườn đồi.

Tuyệt đối không đi qua ngầm tràn, vớt củi hoặc đánh bắt cá tại các sông suối khi nước đang lên nhanh.

Bản tin được cập nhật lúc 15:45 ngày 20/07/2026. Các diễn biến tiếp theo sẽ được thông báo trong các bản tin khí tượng thủy văn mới nhất.