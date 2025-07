An sinh - Cuộc sống Cảnh báo nguy cơ mua bán người ở vùng sâu, vùng xa Tội phạm mua bán người ở khu vực vùng sâu, vùng xa Lâm Đồng được núp bóng dưới hình thức môi giới hôn nhân, “việc nhẹ, lương cao”, khiến nhiều người sập bẫy.

Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các đơn vị triệt phá một đường dây môi giới hôn nhân để bán phụ nữ sang Trung Quốc

Theo báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng, tình hình tội phạm mua bán người thời gian qua diễn biến phức tạp. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm đã có sự thay đổi rõ rệt so với những năm trước.

Những năm gần đây, tội phạm mua bán người thường núp bóng dưới hình thức môi giới hôn nhân. Các đối tượng thường tìm và tiếp cận, tuyển mộ, dụ dỗ những phụ nữ đã ly hôn có hoàn cảnh khó khăn hoặc những cô gái sinh sống ở vùng sâu, vùng xa để môi giới hôn nhân.

Ngoài ra, các đối tượng còn nhằm vào các gia đình có điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, trình độ văn hóa thấp, thiếu hiểu biết, không có việc làm và thu nhập không ổn định…

Sau đó, chúng dựng màn kịch môi giới hôn nhân cho đàn ông Trung Quốc đang có nhu cầu mua phụ nữ Việt Nam về làm vợ. Khi nạn nhân "cắn câu", chúng liền đưa qua biên giới và bán cho bọn buôn người.

Một số đối tượng buôn người núp bóng dưới hình thức tìm công nhân lao động “việc nhẹ, lương cao”. Thông qua các trang mạng xã hội như zalo, facebook, chúng tìm những thanh, thiếu niên có nhu cầu về việc làm.

Sau khi tuyển được người, chúng liền bán nạn nhân cho các sòng bạc tại Campuchia hoặc các trung tâm lừa đảo tại Myanmar, Trung Quốc, Malaysia...

Báo cáo của Công an tỉnh Lâm Đồng cho thấy, năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ, 1 đối tượng là nam giới dùng thủ đoạn môi giới, tuyển người đi lao động ở nước ngoài sau đó bán 1 nạn nhân sang Malaysia để làm gái bán dâm. Năm 2024, Lâm Đồng xảy ra 1 vụ, 5 đối tượng (trong đó 2 đối tượng là người gốc Hoa) dùng thủ đoạn môi giới hôn nhân để bán nạn nhân sang Trung Quốc. Nhóm đối tượng này đã bán 36 nạn nhân tại Lâm Đồng và một số tỉnh, thành phố trên cả nước sang Trung Quốc, với giá từ 190 - 270 triệu đồng/người.

Trước tình hình phức tạp, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triển khai hàng loạt biện pháp phòng, ngừa tội mua bán người. Trong đó, Công an tỉnh tổ chức 58 buổi tuyên truyền trực tiếp cho gần 10.000 người dân; xây dựng 41 chuyên đề tuyên truyền qua truyền hình, phát thanh; mở lớp tập huấn cho hàng trăm cán bộ công an, biên phòng; kiểm tra định kỳ hơn 80 cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao…

Lãnh đạo Công an tỉnh cho biết, trong bối cảnh tội phạm mua bán người ngày càng tinh vi, đòi hỏi chính quyền, lực lượng chức năng và cộng đồng cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phát hiện sớm và hỗ trợ toàn diện cho nạn nhân.

Cơ quan công an các địa phương khuyến cáo người dân không nên tin theo lời quảng cáo trên mạng xã hội về việc tuyển dụng lao động “việc nhẹ lương cao” hay môi giới hôn nhân. Bởi vì thực chất đây là hình thức lừa đảo mà kẻ xấu thường xuyên lợi dụng.

Người dân khi phát hiện sự việc đối tượng, đường dây nghi vấn lôi kéo, môi giới, tổ chức đưa người sang nước ngoài bất hợp pháp hoặc nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo, mua bán người, cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.