Cảnh báo nguy cơ sạt lở đất và sụt lún tại các xã thuộc tỉnh Lai Châu ngày 11/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Lai Châu đối mặt nguy cơ sạt lở đất, sụt lún tại sườn dốc và suối nhỏ thuộc các xã Lê Lợi, Tà Tổng, Mù Cả, Nậm Hàng ngày 11/08/2026.

Trong 6 giờ tới ngày 11/08/2026, cơ quan khí tượng - thủy văn phát bản tin cảnh báo nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tại nhiều khu vực thuộc tỉnh Lai Châu. Các vị trí xung yếu được xác định tập trung tại sườn dốc và vùng suối nhỏ.

Các khu vực có nguy cơ sạt lở cao

Cảnh báo thiên tai được ghi nhận đặc biệt tại các xã trên địa bàn tỉnh Lai Châu, bao gồm:

Lê Lợi

Mù Cả

Nậm Cuổi

Nậm Hàng

Nậm Mạ

Nậm Sỏ

Tà Tổng

Tủa Sín Chải

Tác động thiên tai và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng sạt lở đất, sụt lún đất có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến tính mạng người dân, làm hư hỏng công trình giao thông, nhà ở và tài sản tại các khu vực ven sông suối, chân sườn dốc.

Khuyến cáo: Người dân sinh sống tại các địa bàn nói trên cần chủ động quan sát địa hình xung quanh, sẵn sàng phương án di dời khỏi khu vực nguy hiểm khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như vết nứt trên mặt đất, nước sông suối chuyển màu đục hoặc dòng chảy xiết đột ngột.