Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 5 tỉnh vùng núi phía Bắc ngày 26/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên và Lạng Sơn đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sụt lún và sạt lở đất trên sườn dốc.

Cơ quan khí tượng thủy văn phát đi thông báo khẩn cấp về diễn biến thiên tai tại khu vực vùng núi phía Bắc trong ngày 26/08/2026. Người dân và chính quyền địa phương cần chủ động theo dõi sát diễn biến dòng chảy và địa hình xung quanh để phòng tránh thiệt hại.

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở

Trong 6 giờ tới, do ảnh hưởng của mưa lũ hoặc dòng chảy, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên các sườn dốc, bờ sông suối nhỏ được cảnh báo tại các tỉnh sau:

Lai Châu

Điện Biên

Sơn La

Thái Nguyên

Lạng Sơn

Tác động và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây chia cắt giao thông cục bộ, làm hư hại công trình hạ tầng và đe dọa trực tiếp đến tính mạng, tài sản của người dân sinh sống gần chân đồi núi hoặc ven khe suối.

Để đảm bảo an toàn, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tại các khu vực nêu trên: