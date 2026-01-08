Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên ngày 01/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực Mường Tùng, Mường Lay, Mường Mùn, Nà Tấu.

Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ. Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp an toàn.

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ trên khu vực tỉnh Điện Biên

Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Điện Biên, cụ thể gồm các khu vực:

Mường Tùng

Mường Lay

Mường Mùn

Nà Tấu

Khuyến cáo an toàn cho người dân

Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, làm hư hỏng các công trình dân sinh, giao thông và gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

Các biện pháp ứng phó cần lưu ý: