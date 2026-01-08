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    Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên ngày 01/08/2026

    Đại Ngàn01/08/2026 09:43

    Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất tại các khu vực Mường Tùng, Mường Lay, Mường Mùn, Nà Tấu.

    Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên được cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên các sườn dốc, khu vực suối nhỏ. Người dân tại các khu vực nằm trong vùng cảnh báo cần chủ động theo dõi và triển khai biện pháp an toàn.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT, SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH ĐIỆN BIÊN
    Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất do mưa lũ trên khu vực tỉnh Điện Biên

    Khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

    Trong 6 giờ tới, hiện tượng lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các suối nhỏ có nguy cơ cao xảy ra tại tỉnh Điện Biên, cụ thể gồm các khu vực:

    • Mường Tùng
    • Mường Lay
    • Mường Mùn
    • Nà Tấu

    Khuyến cáo an toàn cho người dân

    Hiện tượng lũ quét và sạt lở đất có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người, làm hư hỏng các công trình dân sinh, giao thông và gây thiệt hại cho các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Các biện pháp ứng phó cần lưu ý:

    • Thường xuyên theo dõi thông tin cập nhật cảnh báo thời tiết, thiên tai.
    • Chủ động quan sát địa hình xung quanh nhà ở, đặc biệt là khu vực sườn dốc, khe suối.
    • Không di chuyển qua các tuyến đường ngập sâu, khu vực nguy cơ cao sạt lở đất đá.

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      Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại tỉnh Điện Biên ngày 01/08/2026
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