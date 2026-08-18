Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở tỉnh Quảng Trị trong ngày 18/08/2026 Trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Quảng Trị có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ tại Lao Bảo, Lìa, A Dơi, Khe Sanh.

Quảng Trị hiện đứng trước nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc cùng các khe suối nhỏ trong 6 giờ tới ngày 18/08/2026. Các khu vực được cảnh báo tập trung tại các vùng núi, ven sông suối và địa bàn biên giới của tỉnh.

Cảnh báo khu vực có nguy cơ lũ quét và sạt lở đất

Trong khung thời gian 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất trên sườn dốc và các suối nhỏ được cảnh báo tại các địa điểm thuộc Quảng Trị bao gồm:

Lao Bảo

Lìa

Tân Lập

A Dơi

Hướng Lập

Hướng Phùng

Khe Sanh

Tác động có thể xảy ra và khuyến cáo an toàn

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây tác động xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng người dân, làm gián đoạn giao thông cục bộ và ảnh hưởng đến các công trình dân sinh. Để bảo đảm an toàn, người dân tại khu vực cảnh báo cần tuân thủ các khuyến cáo sau:

Theo dõi sát các diễn biến thời tiết và thông báo từ chính quyền địa phương.

Tuyệt đối không di chuyển qua ngầm tràn, khe suối khi có mưa lớn hoặc nước chảy xiết.

Chủ động di dời khỏi các khu vực sườn dốc nguy hiểm có dấu hiệu nứt xẻ, sụt lún.

Bản tin phát lúc 09h54 ngày 18/08/2026. Bản tin tiếp theo cập nhật theo diễn biến thời tiết thực tế.