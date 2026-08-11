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    Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc tại Quảng Trị ngày 11/08/2026

    Đại Ngàn11/08/2026 18:59

    Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều địa bàn ngày 11/08/2026.

    Trong 6 giờ tới (ngày 11/08/2026), khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

    TIN CẢNH BÁO LŨ QUÉT SẠT LỞ ĐẤT, SỤT LÚN ĐẤT DO MƯA LŨ HOẶC DÒNG CHẢY TRÊN KHU VỰC TỈNH QUẢNG TRỊ

    Các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

    Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ghi nhận các điểm nguy cơ tại tỉnh Quảng Trị bao gồm:

    • Danh sách các vùng cảnh báo: A Dơi, Đakrông, Khe Sanh, Lao Bảo, Lìa, Tân Lập, Hướng Lập, Hướng Phùng.

    Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

    Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến an toàn dân sinh và hạ tầng khu vực:

    • Tác động môi trường và xã hội: Uy hiếp tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của các phương tiện.
    • Cảnh báo thiệt hại: Có thể phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế và gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.
    • Khuyến cáo hành động: Người dân sinh sống tại các địa bàn nói trên cần theo dõi sát các bản tin cập nhật, chủ động sơ tán khỏi vùng sườn dốc nguy hiểm, tránh xa khu vực khe suối nhỏ khi có mưa lớn.

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      Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc tại Quảng Trị ngày 11/08/2026
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