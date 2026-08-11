Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất trên sườn dốc tại Quảng Trị ngày 11/08/2026 Trong 6 giờ tới, tỉnh Quảng Trị được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất trên sườn dốc, suối nhỏ ở nhiều địa bàn ngày 11/08/2026.

Trong 6 giờ tới (ngày 11/08/2026), khu vực tỉnh Quảng Trị được cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên các sườn dốc và khu vực suối nhỏ.

Các địa bàn có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn ghi nhận các điểm nguy cơ tại tỉnh Quảng Trị bao gồm:

Danh sách các vùng cảnh báo: A Dơi, Đakrông, Khe Sanh, Lao Bảo, Lìa, Tân Lập, Hướng Lập, Hướng Phùng.

Tác động dự báo và khuyến cáo an toàn

Hiện tượng lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến an toàn dân sinh và hạ tầng khu vực: