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    Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo

    08/07/2026 13:07

    Người nhà ông Nguyễn Thanh Tùng bị người giả danh cơ quan BHXH lừa mất 44.300.000 đồng. Ông Tùng đề nghị cơ quan có thẩm quyền chặn, xóa trang web lừa đảo giống với trang web của cơ quan Nhà nước.

    Cảnh báo thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH để lừa đảo- Ảnh 1.
    Ảnh do người dân cung cấp

    Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

    Bảo hiểm xã hội Việt Nam trân trọng cảm ơn ông Tùng đã cung cấp thông tin phản ánh.

    Thông tin ông Tùng cung cấp sẽ được BHXH Việt Nam ghi nhận để tăng cường công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân về các thủ đoạn mạo danh cơ quan BHXH nhằm lừa đảo, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền trong việc xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

    BHXH Việt Nam rất chia sẻ với những thiệt hại mà gia đình ông Tùng đã gặp phải và mong ông tiếp tục đồng hành, kịp thời phản ánh các trường hợp tương tự để góp phần bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT.


    Theo baochinhphu.vn
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