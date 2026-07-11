Cảnh báo thu hồi sạc dự phòng Flaunt MagSafe E33A do nguy cơ cháy nổ nghiêm trọng Thương hiệu phụ kiện Flaunt vừa phát lệnh thu hồi khẩn cấp dòng sạc dự phòng MagSafe Battery Charger model E33A sau khi ghi nhận các sự cố gây bỏng và thiệt hại tài sản. Pin lithium-ion trên thiết bị này được xác định có nguy cơ quá nhiệt và tự bốc cháy.

Flaunt, nhà sản xuất phụ kiện công nghệ và phong cách sống, đã chính thức thông báo thu hồi dòng sạc dự phòng MagSafe Battery Charger với số hiệu model E33A. Quyết định này được đưa ra sau hàng loạt báo cáo về tình trạng thiết bị quá nhiệt, gây thương tích cho người dùng và hư hỏng tài sản xung quanh.

Flaunt đã phát lệnh thu hồi các bộ sạc dự phòng MagSafe Battery Charger có số hiệu model E33A.

Nguy cơ từ công nghệ pin lithium-ion

Theo phân tích kỹ thuật, nguyên nhân cốt lõi dẫn đến đợt thu hồi này nằm ở viên pin lithium-ion tích hợp bên trong sạc dự phòng. Loại pin này có khả năng bị quá nhiệt cực độ và tự phát hỏa trong quá trình sử dụng hoặc sạc. Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC) cảnh báo rủi ro này có thể dẫn đến hỏa hoạn, gây bỏng nghiêm trọng hoặc thậm chí đe dọa tính mạng.

Tính đến thời điểm hiện tại, CPSC đã ghi nhận một trường hợp người dùng bị bỏng tay, một trường hợp bị bỏng ở cánh tay và bốn vụ việc gây hư hại tài sản nhỏ do thiết bị phát nổ hoặc bốc cháy.

Cách nhận diện các sản phẩm thuộc diện thu hồi

Lệnh thu hồi áp dụng cụ thể cho model E33A với bốn phiên bản màu sắc khác nhau. Người dùng có thể đối chiếu mã sản phẩm (product code) được in trên thiết bị hoặc bao bì:

Màu Melon: Mã BL354CH

Mã BL354CH Màu Đen (Black): Mã BL913CH

Mã BL913CH Màu Lavender: Mã LA291CH

Mã LA291CH Màu Trắng (White): Mã WH871CH

Người sở hữu sạc dự phòng Flaunt MagSafe được khuyến cáo kiểm tra ngay lập tức số model ở mặt sau thiết bị. Nếu trùng khớp với mã E33A, cần ngừng sử dụng sản phẩm ngay để đảm bảo an toàn.

Quy trình xử lý và bồi thường cho người dùng

Flaunt yêu cầu khách hàng không vứt bỏ thiết bị vào thùng rác thông thường do nguy cơ cháy nổ tại các cơ sở xử lý chất thải. Thay vào đó, người dùng cần đăng ký thông tin trên trang web thu hồi chính thức của hãng để được hướng dẫn tiêu hủy đúng cách theo quy định về rác thải điện tử.

Sau khi hoàn tất quy trình đăng ký và làm theo hướng dẫn, khách hàng bị ảnh hưởng có thể lựa chọn một trong hai hình thức bồi thường:

Nhận lại toàn bộ số tiền mặt trị giá 65 USD.

Nhận thẻ tín dụng mua hàng (store credit) trị giá 80 USD để sử dụng cho các sản phẩm khác của Flaunt.

Việc thu hồi này là một lời nhắc nhở về các tiêu chuẩn an toàn khắt khe đối với các thiết bị lưu trữ năng lượng mật độ cao như sạc dự phòng, đặc biệt là các dòng tích hợp công nghệ sạc không dây MagSafe vốn tỏa nhiệt nhiều hơn trong quá trình vận hành.