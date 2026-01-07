Cảnh báo vùng áp thấp trên Biển Đông ngày 01/07/2026 có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới Vùng áp thấp di chuyển hướng Tây Tây Bắc, sức gió giật cấp 7-8, gây mưa dông và sóng lớn tại nhiều vùng biển, cảnh báo nguy cơ cao cho tàu thuyền từ ngày 01/07/2026.

Hồi 01 giờ ngày 01/07/2026, một vùng áp thấp đang hoạt động tích cực trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông. Theo dự báo, trong 24 giờ tới, hình thế này có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây thời tiết nguy hiểm cho tàu thuyền và các hoạt động trên biển.

Vị trí và hướng di chuyển của vùng áp thấp

Vị trí trung tâm vùng áp thấp được xác định ở khoảng 14,5-15,5 độ vĩ Bắc; 117,5-118,5 độ Kinh Đông. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 10-15km/h.

Vị trí vùng áp thấp trên Biển Đông hồi 01 giờ ngày 01/07/2026

Dự báo tác động gió mạnh và sóng lớn

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp có khả năng mạnh lên, tình trạng biển động sẽ diễn ra tại nhiều khu vực:

Khu vực ảnh hưởng: Phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Vĩnh Long .

Phía Đông khu vực Bắc và Giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ đến . Cường độ gió: Gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8 .

Gió mạnh dần lên . Sóng biển: Độ cao sóng phổ biến từ 2,0-3,0m, biển động mạnh.

Cảnh báo mưa dông và rủi ro thiên tai

Trong ngày và đêm 01/07/2026, thời tiết xấu được dự báo sẽ bao phủ diện rộng trên các vùng biển:

Khu vực mưa rào và dông: Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau , Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan.

Vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông Nam khu vực Bắc Biển Đông, Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), vùng biển từ đến , đến và vịnh Thái Lan. Hiện tượng thời tiết nguy hiểm: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Sóng biển tại các khu vực này có thể cao trên 2,0m.

Khuyến cáo: Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Ngư dân và thuyền trưởng cần thường xuyên theo dõi các bản tin cảnh báo để có phương án trú tránh an toàn.

Bản tin phát lúc: 04h00 ngày 01/07/2026. Tin phát tiếp theo dự kiến lúc 14h00 ngày 01/07/2026.