Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 27/07/2026 đến 29/07/2026 Từ đêm 27/07 đến 29/07/2026, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-5m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Từ đêm nay (27/07/2026) đến ngày 29/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ

Hiện trạng mực nước trên các sông

Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang có sự dao động và tiếp tục duy trì ở mức dưới báo động (BĐ) 1.

Cảnh báo diễn biến đợt lũ từ đêm 27/07 đến 29/07/2026

Trong đợt lũ từ đêm 27/07 đến 29/07/2026, mực nước trên các hệ thống sông khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ biến động mạnh:

Biên độ lũ lên: Phổ biến từ 2m đến 5m .

Phổ biến từ . Các sông nhỏ: Đỉnh lũ có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, một số sông có thể vượt mức BĐ2.

Đỉnh lũ có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, một số sông có thể vượt mức BĐ2. Thượng lưu các sông lớn: Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Cầu dự báo lên trên mức BĐ1.

Tác động và cảnh báo rủi ro thiên tai

Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

Nguy cơ ngập lụt, sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ. Mức độ ảnh hưởng: Lũ trên sông gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Khuyến cáo an toàn

Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông trũng thấp, vùng núi có rủi ro sạt lở cao cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, di dời tài sản và các hoạt động sản xuất đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 27/07/2026.