Tin mới

    Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 27/07/2026 đến 29/07/2026

    Tuệ Nhân27/07/2026 15:58

    Từ đêm 27/07 đến 29/07/2026, các sông khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ 2-5m, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

    Từ đêm nay (27/07/2026) đến ngày 29/07/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2-5m. Đợt lũ này tiềm ẩn nguy cơ cao gây ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, trung du và ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị.

    TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ
    TIN CẢNH BÁO LŨ TRÊN CÁC SÔNG KHU VỰC BẮC BỘ

    Hiện trạng mực nước trên các sông

    Hiện nay, mực nước trên các sông chính thuộc khu vực Bắc Bộ đang có sự dao động và tiếp tục duy trì ở mức dưới báo động (BĐ) 1.

    Cảnh báo diễn biến đợt lũ từ đêm 27/07 đến 29/07/2026

    Trong đợt lũ từ đêm 27/07 đến 29/07/2026, mực nước trên các hệ thống sông khu vực Bắc Bộ dự báo sẽ biến động mạnh:

    • Biên độ lũ lên: Phổ biến từ 2m đến 5m.
    • Các sông nhỏ: Đỉnh lũ có khả năng lên mức BĐ1 - BĐ2, một số sông có thể vượt mức BĐ2.
    • Thượng lưu các sông lớn: Đỉnh lũ trên thượng lưu sông Thao, sông Chảy, sông Lô, sông Thương và sông Cầu dự báo lên trên mức BĐ1.

    Tác động và cảnh báo rủi ro thiên tai

    Cơ quan khí tượng thủy văn đưa ra cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ ở Cấp 1.

    • Nguy cơ ngập lụt, sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi, trung du; ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ.
    • Mức độ ảnh hưởng: Lũ trên sông gây ngập lụt vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động giao thông đường thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế - xã hội.

    Khuyến cáo an toàn

    Người dân sinh sống tại các khu vực ven sông trũng thấp, vùng núi có rủi ro sạt lở cao cần chủ động theo dõi diễn biến mực nước, di dời tài sản và các hoạt động sản xuất đến nơi an toàn để giảm thiểu thiệt hại.

    Bản tin phát lúc 15h30 ngày 27/07/2026.

    Đọc tiếp

    x
    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Nên biết
      Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ từ 27/07/2026 đến 29/07/2026
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO