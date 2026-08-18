Cảnh báo xuất hiện đợt lũ trên các sông ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 18/08/2026 Từ đêm 18/08 đến 21/08/2026, các sông tại Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện lũ với biên độ 2-5m, nguy cơ ngập lụt và sạt lở cao.

Từ đêm 18/08 đến ngày 21/08/2026, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ từ 2 đến 5m. Các vùng núi, trung du và đô thị ven sông cần đề phòng nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ.

Bản đồ cảnh báo lũ trên các sông khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Hiện trạng mực nước các sông

Hiện nay, mực nước trên các sông ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đang biến đổi chậm, phần lớn đều giữ ở mức dưới báo động 1 (BĐ1).

Dự báo diễn biến đợt lũ từ đêm 18/08 đến 21/08/2026

Đợt lũ dự kiến kéo dài trong 3 ngày tới với các mức dự báo đỉnh lũ cụ thể tại từng hệ thống sông như sau:

Biên độ lũ: Biên độ lũ lên trên các sông đạt từ 2–5m .

Biên độ lũ lên trên các sông đạt từ . Các sông nhỏ và thượng lưu sông chính: Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng lên mức BĐ1–BĐ2 .

Đỉnh lũ trên các sông nhỏ ở Bắc Bộ, thượng lưu các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có khả năng lên mức . Thượng lưu sông chính Bắc Bộ và Quảng Trị: Đỉnh lũ ở thượng lưu các sông chính tại Bắc Bộ và các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức BĐ1 và trên BĐ1 .

Đỉnh lũ ở thượng lưu các sông chính tại Bắc Bộ và các sông ở Quảng Trị có khả năng lên mức . Hạ lưu sông chính: Đỉnh lũ hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh vẫn ở dưới mức BĐ1.

Cảnh báo rủi ro thiên tai và tác động

Cơ quan chuyên môn đưa ra mức cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ: Cấp 1.

Nguy cơ sạt lở: Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và trung du.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các khu vực vùng núi và trung du. Nguy cơ ngập úng: Ngập lụt xuất hiện tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Ngập lụt xuất hiện tại các vùng trũng thấp ven sông và các khu đô thị thuộc khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Tác động sinh hoạt, kinh tế: Nước lũ dâng cao gây cản trở giao thông thủy, ảnh hưởng xấu tới hoạt động nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp cùng các hoạt động kinh tế - xã hội của dân cư.

Khuyến cáo an toàn

Người dân nằm trong vùng nguy cơ lũ quét và ngập lụt cần chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, khẩn trương chằng chống nhà cửa, di chuyển vật nuôi, tài sản đến nơi an toàn và tuyệt đối không di chuyển qua các ngầm, tràn hoặc suối chảy xiết khi có lũ.

Bản tin phát lúc 15h30 ngày 18/08/2026.