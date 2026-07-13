Pháp luật - Đời sống Cảnh giác chiêu trò lừa đảo mua bán nông sản qua mạng Thời gian qua, nhiều đối tượng đã lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hành vi lừa đảo, trong đó có chiêu trò “bán nông sản qua mạng”.

Mua nông sản về bán, cần cảnh giác để không bị mất tiền

Chị Nguyễn Thị Loan - một người kinh doanh hoa quả lâu năm ở phường Mũi Né kể: “Do thói quen mua hàng qua mạng, cách đây không lâu, thấy một hội nhóm rao bán chanh dây trên mạng xã hội facebook, tôi nhắn tin hỏi giá cả. Người bán tên Chung báo giá 27.000 đồng/kg. Thấy giá bán không cao, tôi hỏi mua, người tên Chung cam đoan hàng của mình đẹp. Để chứng minh điều đó, Chung gửi cho tôi nhiều bill chuyển khoản của người đã mua”.

Sau khi trao đổi, chị Loan đồng ý mua nhưng yêu cầu Chung cho số điện thoại nhà xe chở hàng và số điện thoại tài xế. Chung đã làm đúng yêu cầu của chị Loan gồm giới thiệu tên nhà xe và số điện thoại của tài xế. Sau đó, Chung liên tục thông báo với chị Loan hàng đã lên xe, yêu cầu chị chuyển khoản. Chị Loan cho biết thêm: “Chung cứ thúc tôi chuyển khoản. Vì sợ bị lừa đảo, tôi sao chép số điện thoại của tài xế mà Chung đã cung cấp qua tin nhắn trên zalo, dán lên thanh công cụ google tra tìm thì phát hiện đây là hội nhóm lừa đảo. Google xuất hiện nhiều tài khoản facebook đăng tải thông tin cảnh báo mọi người không mua nông sản của người trong nhóm này, kèm theo số điện thoại của những người lừa đảo. Trong đó có cả số của tôi đang giao dịch với Chung”.

Sau khi phát hiện Chung thuộc nhóm lừa đảo trên, chị Loan đã vạch mặt kẻ lừa đảo thì Chung chặn giao dịch với chị Loan. Để cảnh báo tới mọi người không rơi vào cạm bẫy của những kẻ lừa đảo, chị Loan đã thu thập toàn bộ thông tin, số điện thoại tố cáo đối tượng đến cơ quan công an.

Nhiều người mua nông sản qua mạng cảnh báo trên mạng xã hội (chị Nguyễn Thị Loan cung cấp)

Chiêu trò lừa đảo trong mua bán nông sản qua mạng không mới mà đã từng xảy ra nhiều năm qua. Công an đã xử lý nhiều vụ khi mất tiền như vậy. Điển hình cách đây không lâu là vụ bán hàng nông sản qua mạng cho hàng chục người để lừa tiền ở TP Cần Thơ. Chị V.T.N.N (ngụ TP Cần Thơ) có đăng tải thông tin tìm nguồn nông sản mua để bán lại. Sau đó, tài khoản Facebook “Tú Cường Trái Cây” chủ động nhắn tin cho chị N. xưng tên Cường cung cấp thông tin, giá cả các loại nông sản. Chị N. đã chuyển khoản đặt cọc 7,1 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng tên Nguyễn Hoàng Khởi để mua 2,9 tấn rau củ, hẹn ngày giao hàng. Tuy nhiên, người này đã không giao hàng mà còn chặn luôn số điện thoại, chị N. trình báo công an. Tiếp nhận tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Cần Thơ đã xử lý Khởi về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước sự việc trên, lực lượng công an khuyến cáo, người dân cần đề cao cảnh giác khi thực hiện các giao dịch, mua bán hàng hóa qua mạng. Đồng thời, tăng cường ý thức phòng, chống tội phạm bằng cách cung cấp thông tin, số điện thoại... của các đối tượng lừa đảo cho lực lượng công an. Qua đó, kịp thời ngăn chặn những hành vi lừa đảo ngày càng nhiều trên không gian mạng.