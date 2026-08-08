Bảo vệ nền tảng tư tưởng Cảnh giác với luận điệu xuyên tạc về chủ trương sắp xếp trường học Khi các địa phương xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới trường học, nhiều phụ huynh quan tâm đến việc con em sẽ học ở đâu, đi lại thế nào. Lợi dụng tâm lý này, một số tài khoản mạng xã hội tung tin thất thiệt, xuyên tạc mục tiêu của chủ trương nhằm gây hoang mang dư luận.

Tại Lâm Đồng, việc sắp xếp trường học được xem xét thận trọng, phù hợp thực tế

Hiểu đúng về chủ trương

Hiện nay, các địa phương, trong đó có Lâm Đồng, đang rà soát, xây dựng phương án sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập, nhất là ở cấp tiểu học và THCS. Lợi dụng thời điểm này, trên một số nền tảng mạng xã hội đã xuất hiện các thông tin xuyên tạc, chống phá nhằm gây hoang mang dư luận.

Ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng, hiện có hơn 1.450 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập. Dự kiến sau sắp xếp, các đơn vị giáo dục sẽ giảm khoảng 1.811 cán bộ quản lý và nhân viên, trong đó có 1.067 cán bộ quản lý và 744 nhân viên.

Theo Phó Giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Hà, hiện Sở đã trình UBND tỉnh phương án tổng thể về sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập trên địa bàn. Theo đó, quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập phải bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, liên tục, không làm ảnh hưởng đến hoạt động học tập của học sinh. Việc sắp xếp mạng lưới trường học được thực hiện theo hướng phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn, đồng thời bảo đảm tính khả thi về đội ngũ, tổ chức hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất và khoảng cách đi lại của học sinh.

Chủ trương sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục công lập nằm trong tổng thể nhiệm vụ tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại đơn vị sự nghiệp công lập theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương và Chính phủ. Mục tiêu là xây dựng mạng lưới trường lớp hợp lý, phù hợp với quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội từng địa bàn; khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải... Đồng thời tạo điều kiện tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ, giảm đầu mối quản lý, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên, từng bước hình thành các cơ sở giáo dục có quy mô phù hợp, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình, phương pháp dạy học.

Hiện, Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đang tập trung chỉ đạo rà soát quy mô học sinh, số lớp, địa bàn cư trú, khoảng cách và điều kiện đi lại, cơ sở vật chất của từng cơ sở giáo dục để tổ chức lại trường, lớp phù hợp.

Đặc biệt, ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện giao thông khó khăn hoặc khoảng cách giữa các cơ sở giáo dục lớn, việc sắp xếp được xem xét thận trọng, phù hợp thực tế, bảo đảm học sinh được đến trường thuận lợi.

Tỉnh táo nhận diện

Các địa phương nói chung và Lâm Đồng nói riêng đang nỗ lực tối đa để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sắp xếp. Tuy nhiên, lợi dụng thời điểm này trên mạng xã hội đã xuất hiện những thông tin sai lệch, quy chụp thiếu căn cứ, mang tính xuyên tạc nhằm bóp méo bản chất của chính sách, gây hoang mang trong phụ huynh, học sinh và xã hội.

Các đối tượng bóp méo mục đích việc sáp nhập bằng luận điệu “chia chác lợi ích”. Điều này là hoàn toàn phi lý, bởi các cơ sở giáo dục công lập hoạt động theo nguyên tắc phi lợi nhuận, mọi nguồn lực từ ngân sách, tài sản công đến công tác cán bộ đều được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch và chịu sự thanh tra, kiểm tra theo quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đang tập trung rà soát quy mô học sinh, số lớp, địa bàn cư trú, khoảng cách, cơ sở vật chất của từng cơ sở giáo dục để tổ chức lại trường, lớp phù hợp. Ảnh: HT

Ngoài ra, một số tài khoản trên mạng xã hội cũng đã tung ra những thông tin quy chụp. Chúng cố tình suy diễn việc sắp xếp mạng lưới trường học đồng nghĩa với “đóng cửa trường vùng sâu”. Điều này hoàn toàn thiếu căn cứ, bởi trong quá trình xây dựng phương án, yếu tố khoảng cách, điều kiện giao thông và quyền học tập của học sinh đã được xác định là tiêu chí ưu tiên.

Không có việc “cắt giảm giáo viên hàng loạt” bởi cùng với tổ chức lại hệ thống trường lớp là việc bố trí đội ngũ theo hướng hợp lý, phù hợp với quy mô học sinh, điều kiện từng địa bàn và quy định của Trung ương và của tỉnh, bảo đảm quyền lợi của người lao động. Trong thực tế, nhiều địa phương vẫn phải điều hòa đội ngũ giữa các cơ sở giáo dục để khắc phục tình trạng nơi thừa, nơi thiếu giáo viên ở một số môn học và cấp học. Tại địa bàn Lâm Đồng, phương án dự kiến giảm đầu mối quản lý và nhân viên theo hướng tinh gọn tổ chức, trong khi việc bố trí đội ngũ giáo viên được thực hiện trên cơ sở nhu cầu giảng dạy và quy mô học sinh, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động dạy và học.

Với tốc độ lan truyền của mạng xã hội, những thông tin xuyên tạc sẽ tác động tới tâm lý người dân. Nhất là đối với các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nơi mà người dân đang rất quan tâm tới khoảng cách đi lại, môi trường học tập, tâm lý thích nghi của trẻ em trong môi trường học tập mới sau sắp xếp. Việc cố tình xuyên tạc một chủ trương còn đang trong giai đoạn rà soát, chưa triển khai thực tế không chỉ thiếu cơ sở mà còn bộc lộ rõ ý đồ gây nhiễu loạn thông tin, làm lệch hướng nhận thức xã hội.

Bởi vậy, sự vào cuộc của chính quyền các địa phương, các cấp, các ngành đập tan luận điệu xuyên tạc, bóp méo sự thật của thế lực thù địch là cần thiết.

Mỗi người dân cần tỉnh táo tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ, lan truyền những nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, mỗi cán bộ, đảng viên cần chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ sự đúng đắn của chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.